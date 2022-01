Chandrashekhar Azad News: भी आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद देंगे CM योगी को टक्कर, गोरखपुर सदर सीट से लडे़ंगे चुनाव

UP Breaking News Chandrashekhar Azad vs Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश (UP Chunav 2022) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Elections) में गोरखपुर सदर सीट से बड़ा सियासी मुकाबला देखने को मिल सकता है. भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद (chandrashekhar azad) गोरखपुर सदर से भाजपा उम्मीदवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे.