UP Election Result से पहले अचानक बच्चों के बीच पहुंचे सीएम योगी, हेलीकॉप्टर में बैठाया और फिर...

UP Assembly election results When and Where watch live streaming online: विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के एक दिन पूर्व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ समय बिताया है. लखनऊ लौटते समय हेलीपैड पर पहुंचे सीएम योगी पहले से उनका इंतजार कर रहे बच्चों के बीच पहुंच गए. उन्होंने बच्चों से बात की और चाकलेट देकर प्यार दुलार भी किया. बच्चों की ख्वाहिश पर उन्हें हेलीकॉप्टर में भी बैठाया.