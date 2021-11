दिसंबर में गोरखपुर में विकास की सौगात लेकर आएगा 'सैंटा', नया रिसर्च सेंटर होगा शुरू

New Research Centre in Gorakhpur: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) 7 दिसम्बर (7th December) का गोरखपुर (Gorakhpur) दौरा प्रस्तावित है. इस दिन मोदी पूर्वांचल पर तोहफों की बरसात करेंगे, फर्टीलाइजर, एम्स के साथ साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) में बने आरएमआरसी(RMRC) के नये भवन (New Building) का लोकार्पण (Inauguration) करेंगे. आगरा के बाद गोरखपुर में बना ये रिसर्च सेंटर प्रदेश का दूसरा अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर है.