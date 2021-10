Delhi Quardrangular Series: दूसरे दिन खेला जाएगा MAYO VS OS और Doon VS Kcc

1. देश के जाने माने स्कूल देहरादून के दून स्कूल स्कूल, मेयो कॉलेज, सिंधिया कॉलेज के पूर्व छात्रों के बीच शनिवार को दूसरा मैच खेला जाएगा. यह मैच पहली पाली में MAYO VS OS और दूसरी पाली में Doon VS Kcc के बीच खेला जाएगा. Delhi Quardrangular Series मैच तीन दिवसीय मैच है. जिसका समापन रविवार को होगा. गुरुग्राम के the ball park स्टेडियम में खेले जा रहें इस फ्रेंडली क्रिकेट मैच में पहले दिन के पहली पारी में दून और मेयो कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें मेयो कॉलेज ने आठ विकेट से जीत दर्ज की.20 ओवर के मैच में दून स्कूल के खिलाड़ी 18.5 ओवर में 111 रन में ही सिमट गए, वहीं 2 विकेट के बाद 14.2 ओवर तक खेलते रहे और 113 रन बनाए. वहीं दूसरी पारी केसीसी और ओसी टीम के बीच खेली गई जिसमें केसीसी 41 रन से जीत हासिल की.

2. ग्रेटर नोएडा के बीटा टू थाना क्षेत्र में बीती देर रात दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले. जिसमें कई लोग घायल हो गए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.बताया जा रहा है कि पानी की बोतल फेंकने की वजह से दोनों पक्षों में लड़ाई हुई थी.एडीसीपी ग्रेटर नोएडा विशाल पांडेय ने शनिवार को बताया कि एक पक्ष हॉस्टल में रहता है वहीं दूसरा पक्ष क्षेत्रीय है. दोनो पक्षों के आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

3. जिला गौतमबुद्ध नगर पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में लोग इधर उधर किए गए हैं. शनिवार को 53 सब इंस्पेक्टर को जनपद के अंदर ट्रांसफर किया गया. बताया जा रहा है कि जिले में अपराध पर नियंत्रण और शांति के लिए जनहित में ट्रांसफर किए गए हैं. वहीं कुछ सब इंस्पेक्टरों को चौकी प्रभारी भी बनाया गया है तो कुछ को थाने से भी अटैच किया गया है.(रिपोर्ट -आदित्य कुमार)