I-T Department Raid in UP: आयकर विभाग की टीम उत्‍तर प्रदेश में लगातार छापेमारी कर रही है. इसी क्रम में आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने गुरुवार को नूरी तंबाकू के मालिक शान मोहम्‍मद के घर, फैक्‍ट्री और गोदामों पर एक साथ छापेमारी की. आयकर विभाग की टीम सुबह 9 बजे से ही नूरी तंबाकू के मालिक के विभिन्‍न ठिकानों पर छापे मार रही है.