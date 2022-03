गुटखा कारोबारी भी है कालेधन का 'कुबेर'? बोरी में रखे मिले करोड़ों रुपए, 100 अधिकारी खंगाल रहे कुंडली

Hardoi IT Raid News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) के हरदोई (Hardoi News) में गुटखा कारोबारी सुधीर अवस्थी के घर और दफ्तरों पर आईटी (Income Tax Department) की छापेमारी दूसरे दिन भी लगातार जारी है. लगभग 100 अधिकारियों (IT Raid) की एक टीम गुटखा कारोबारी के 10 प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, यहां से लगभग 3 करोड़ रुपए मिले हैं. ये रुपए बोरियों में बंद थे. फिलहाल, आईटी (IT Raid News) की टीम ने मीडिया से कुछ भी शेयर करने से इनकार किया है.