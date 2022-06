होटल इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं ये कोर्स, जानें फीस समेत सबकुछ

रिपोर्ट – शाश्वत सिंह

झांसी. अगर आप होटल इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का टूरिज्म एवं होटल प्रबंधन संस्थान आपकी मदद कर सकता है. संस्थान द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज में एडमिशन लेकर विद्यार्थी होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग की बारीकियां सीख सकते हैं. संस्थान के निदेशक प्रो. सुनील काबिया ने बताया कि होटल इंडस्ट्री में चार काम आते हैं. कैटरिंग, रेस्टोरेंट सर्विस, फ्रंट डेस्क और हाउसकीपिंग. संस्थान द्वारा चलाए जा रहे कोर्स में यह सभी काम विद्यार्थियों को सिखाए जाते हैं. इसके साथ उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से इंडस्ट्री को जो नुकसान झेलना पड़ा उसकी भरपाई के लिए अच्छे और ट्रेंड लोग चाहिए. संस्थान ऐसे ही युवाओं को तैयार करता है.

संस्थान द्वारा 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स चलाया जा रहा है. यहां विद्यार्थी BHMCT MHMCT कोर्स मेंएडमिशन ले सकते हैं. ये एक मल्टीपल एक्जिट कोर्स है. अगर विद्यार्थी 4 साल बाद कोर्स छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें बीएचएमसीटी ( Bachelors in hotel management and catering technology) की डिग्री दी जाएगी. जबकि पूरे 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों को मास्टर्स डिग्री यानी एमएचएमसीटी (Masters in hotel management and catering technology) की डिग्री दी जाती है.