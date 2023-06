शाश्वत सिंह/झांसी : उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP B.Ed JEE) के नतीजे घोषित हो गए हैं. परीक्षा का आयोजन करवाने वाली बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पाण्डेय द्वारा नतीजे घोषित किए गए. अभ्यर्थी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.bujhansi.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. अभ्यर्थी वेबसाइट पर बीएड जेईई के सेक्शन में जाकर click here to download score card पर जाएं. वहां अपनी लॉग इन आईडी की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं.

प्रोफेसर मुकेश पाण्डेय ने बताया कि पूरे प्रदेश में वाराणसी की रहने वाली कला वर्ग की शालिनी पटेल ने 92.5 प्रतिशत के साथ टॉप किया है. दूसरे स्थान पर कानपुर के राहुल कुमार रहे. उन्होंने 90 प्रतिशत अंक हासिल किए. तीसरे स्थान पर 88.75 प्रतिशत अंकों के साथ प्रयागराज के मातेश्वरी प्रसाद रहे. शीर्ष 10 में 6 छात्र और 4 छात्राएं हैं. प्रवेश परीक्षा में कुल 4 लाख 72 हजार 882 अभ्यर्थी ने हिस्सा लिया था. इनमें से 4 लाख 22 हजार 871 परीक्षा में पास हुए हैं.

10 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रियाकुलपति ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 2510 बीएड कॉलेजों में 2.5 लाख से अधिक सीटें हैं. 10 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इससे पहले सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अनुरोध किया गया है कि वह अंतिम वर्ष के नतीजे घोषित कर दें. प्रोफेसर मुकेश पांडे ने कहा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और राज्य सरकार ने साथ मिलकर इस परीक्षा को बेहद शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाया. काउंसलिंग की प्रक्रिया भी आसानी से पूरी कर ली जाएगी.