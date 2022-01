कैश से ऐश, टैक्स चोरी कर UAE में प्रॉपर्टी और...इनकम टैक्स विभाग ने कन्नौज कांड की पूरी कुंडली खंगाल दी

Kannauj IT Raid: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) के कन्नौज कांड (Kannauj IT Raid) की गुत्थी अब सुलझती नजर आ रही है. कन्नौज में इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्पी जैन (Pushpraj Jain) समेत दो अन्य इत्र कारोबारियों के घर जारी छापेमारी के बाद आयकर विभाग (Income Tax department) की टीम ने पुरी कुंडली खंगाल दी है. आयकर विभाग (IT Raid News) की टीम ने बयान जारी कर बताया है कि पुष्पराज जैन के कारोबार में कैश में लेन-देन होता है और इसे रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाता है.