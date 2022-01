Kannauj IT Raid: आयकर विभाग को मिल गया 'खजाना'? कन्नौज में इस बड़े इत्र कारोबारी के घर पहुंची नोट गिनने की मशीन

Kannauj IT Raid: पीयूष जैन (Piyush Jain News) के घर से करोड़ों के कैश मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम को कन्नौज (Kannauj IT Raid) में ही एक अन्य इत्र कारोबारी के घर से खजाना मिल सकता है. कन्नौज में इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब मलिक (Yaqub Malik) के घर पर आयकर विभाग (IT Raid) की टीम छापेमारी कर रही है और फिलहाल 4 सदस्य के साथ टीम कैश गिनने की मशीन लेकर मलिक मियां के आवास पर पहुंची है.