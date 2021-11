भारत vs न्यूजीलैंड टेस्ट मैच: प्रशासन ने मारा 70 फीसद एंट्री पास पर हाथ, UPCA को सिर्फ 30 प्रतिशत

India vs New Zealand Test Cricket Match in kanpur: यूपी के कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम को लगभग 5 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी का मौका मिला है. यह मैच भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच होना है. मैच देखने के लिए एंट्री पास की जद्दोजहद के बीच पवेलियन के 70 प्रतिशत पास जिला प्रशासन ने ले लिए. वहीं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को डायरेक्टर पवेलियन और न्यू प्लेयर्स पवेलियन के लिए महज 30 फीसद एंट्री पास ही रखे गए हैं.