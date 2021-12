Kanpur IT Raid: 36 घंटे, 27 अफसर, 19 मशीनें...नोट गिनते-गिनते छूटे पसीने, जानें कारोबारी पीयूष जैन के घर से कितने पैसे मिले

IT Raids in Kanpur: कानपुर (Kanpur News) के इत्र कारोबारी पीयूष जैन (Piyush jain) के घर आयकर विभाग (Income Tax Raid) और डीजीजीआई की रेड में इतने पैसे मिले हैं कि नोट गिनते-गिनते अफसर तो क्या, मशीनें भी थक जा रही हैं. कानपुर के धनकुबेर पीयूष जैन के घर लगतार 36 घंटे तक चली छापेमारी (IT Raid in Kanpur) के दौरान करीब 180 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है. 36 घंटे तक जारी छापेमारी में करीब 27 अफसर लगे हुए थे. साथ ही इन पैसों के गिनने के लिए 19 मशीनों का सहारा लिया गया.