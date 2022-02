UP Chunav: कांग्रेस का बड़ा यूटर्न, खुशी दुबे की मां को नहीं दिया टिकट, जानें उनकी जगह किसे बनाया उम्मीदवार

UP Election 2022: उत्तर प्रदेश UP Chunav) में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस (Congress) ने कल्याणपुर विधानसभा सीट (Kalyanpur Seat) पर यूटर्न ले लिया है. यूपी चुनाव (UP Election) के लिए कांग्रेस ने ऐलान किया था कि कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट से खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, मगर अब खुशी दुबे की मां नहीं, बल्कि उनकी बहन नेहा तिवारी कांग्रेस की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार होंगी. जी हां, कल्याणपुर विधानसभा से कांग्रेस ने अब नेहा तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है.