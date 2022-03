UP में काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे, पुलिस को मिल गए गोली मारने के आदेश

UP Chunav Result 2022: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में विधानसभा चुनाव (UP chunav) के लिए सात चरणों में मतदान संपन्न हो गए और अब सभी को 10 मार्च के नतीजों (UP Chunav Result) का इंतजार है. यूपी में 10 मार्च के नतीजों से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. मतगणना (UP Chunav Counting) में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस ने पहले ही चेता दिया है. कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक ने काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी करने वाले को गोली मारने के आदेश दिए हैं.