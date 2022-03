Raja Bhaiya Kunda Seat Result live: कुंडा सीट पर शुरुआती रुझानों में राजा भैया पिछड़े, सपा के गुलशन यादव आगे

UP Election Kunda Seat Result Live: उत्तर प्रदेश (UP Election Result) में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है. यूपी चुनाव (UP Chunav Parinam) के लिए शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं. जैसे-जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी, नतीजे सामने आते जाएंगे. फिलहाल, शुरुआती रुझानों में प्रतापगढ़ के कुंडा (Kunda Result) से राजा भैया (Raja Bhaiya) समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव (Gulshan Yadav) से पीछे चल रहे हैं. साथ ही तमकुहीराज सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार 'लल्लू' पीछे चल रहे हैं.