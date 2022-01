जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की दोस्ती पर ऐसे लगी मुहर, SP-आरएलडी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी

UP Assembly Election- 2022: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election- 2022) के पहले चरण (First Phase) के लिए प्रत्याशियों (Candidates) के नामों का ऐलान शुरू हो गया है. आखिरकार एसपी-आरएलडी (SP- RLD Alliance) में भी अब सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन गई है. गुरुवार को इस गठबंधन ने पहले चरण के चुनाव को लेकर कुल 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी. सूत्र बता रहे हैं जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के बीच यूपी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में पेंच फंस गया था, लेकिन आखिरकार दोनों पक्षों में सहमति बन गई.