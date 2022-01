सपा की सरकार बनी तो UP की महिलाओं को सालाना मिलेंगे 18 हजार रुपए, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान

Akhilesh Yadav on Samajwadi pension scheme: उत्तर प्रदेश (UP Chunav 2022) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने सरकार बनने पर फिर से समाजवादी पेंशन योजना (Samajwadi Pension Yojna) की शुरुआत करने का वादा किया है. अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav News) ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन योजना में महिलाओं को हर साल 18000 रुपए मिलेंगे. बता दें कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी की महिलाओं को 6 हजार सालाना यानी महीने के पांच सौ रुपए मिलते थे, मगर अब अखिलेश यादव ने खुद ऐलान किया है कि समाजवादी पेंशन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और सालाना 18 हजार रुपए मिलेंगे.