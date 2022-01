Akhilesh Yadav News: CM योगी-मौर्य की राह पर चले अखिलेश यादव, पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

Akhilesh Yadav to Contest UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Chunav) में होने वाला विधानसभा चुनाव (UP Elections) इस बार और भी दिलचस्प होने वाला है. योगी आदित्यनाथ के बाद अब समाजावादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया है. अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. सूत्रों ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के ऐलान के बाद अब अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का मन बनाया है. फिलहाल किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे इस पर मंथन जारी है.