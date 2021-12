UP Chunav : अखिलेश-शिवपाल की मुलाकात ने फिर गर्मा दी सूबे की राजनीति, हलचल शुरू

UP Chunav: आगामी यूपी चुनावों को देखते हुए सपा के अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने हाल ही अपने चाचा शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) से मुलाकात की. इस मुलकात के बाद से सियायी हलचल बढ़ गई है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. शिवपाल यूपी की राजनीति (Politics of UP) में अहम रोल अदा कर सकते हैं. ऐसे में अखिलेश का उनसे मिलना कई तरह के परिणाम ला सकता है.