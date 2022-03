यूपी में सरकार गठन के लिए अमित शाह और रघुवर दास पर्यवेक्षक नियुक्त, BJP संसदीय बोर्ड ने लगाई मुहर

Amit Shah to be observer for UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में एक बार फिर से प्रचंड जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के लिए अपने पर्यवेक्षकों (observers for UP) के नाम का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सरकार गठन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और रघुवर दास (Raghubar Das) को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है.