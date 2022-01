Who is Aparna Yadav: राम मंदिर को चंदा, PM मोदी का प्रभाव और...,कौन हैं मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव

Who is Aparna Yadav (कौन हैं अपर्णा यादव) : उत्तर प्रदेश (UP Chunav 2022) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) से ठीक पहले यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव (Aparna Yadav) भाजपा में शामिल हो गई हैं. अपर्णा यादव (Aparna Yadav News) के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने सपा प्रमुख के घर में बड़ी सेंधमारी की है और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं का बदला लिया है. अपर्णा यादव Aparna Yadav Joins BJP) मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं जो ठाकुर-बिष्ट बैकग्राउंड से आती हैं. माना जा रहा है कि वह लखनऊ कैंट सीट से ही चुनाव लड़ सकती हैं.