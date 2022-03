All COVID-19 Restriction Lifted in UP: कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, आंगवाड़ी केंद्र आदि को बंद कर दिया था, ताकि कोरोना वायरस का प्रसार न हो सके. अब सरकार ने इन प्रतिबंधों को पूरी तरह से समाप्‍त करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने शादी समारोहों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. बंद या खुले स्‍थानों में होने वाले शादी समारोह में लोग अब पूरी क्षमता के साथ जा सकते हैं.