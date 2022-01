UP Chunav 2022 BJP Candidates List: कन्नौज से असीम अरुण तो BSP से आए रामवीर को टिकट, देखें तीसरे-चौथे चरण के लिए BJP की संभावित कैंडिडेट लिस्ट

(BJP Candidates List for UP Elections 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Eletions) के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP Candidate List) आज अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर सकती है. उत्तर प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं और आज इसकी कैंडिडेट लिस्ट (BJP Candidates List) जारी करेगी. केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम तय हो चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, अभी 49 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की जानकारी आई है, जिसके मुताबिक हाथरस से अंजुला माहौर, सिकन्दराराऊ से वीरेन्द्र राना, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को बीजेपी ने टिकिट दिया; रामवीर दो दिन पहले ही बीएसपी से बीजेपी में आये थे. तो चलिए देखतें हैं सूत्रों के हिसाब से किसे-किसे भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है.