UP MLC Election: BJP ने तय कर लिए एमएलसी प्रत्याशियों के नाम, जानें कब जारी होगी लिस्ट

UP MLC Election: उत्तर प्रदेश विधानसभा (UP Election) में जीत हासिल करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद चुनाव के लिए कमर कस चुकी है. भाजपा की नजर स्थानीय निकाय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से नौ अप्रैल को होने वाले राज्य विधान परिषद (UP MLC Election 2022) की 36 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव में बहुमत हासिल करने की होगी. माना जा रहा है कि आज लखनऊ में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं.