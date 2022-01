भाजपा के पास है सबसे अधिक संपत्ति, कांग्रेस से ज्यादा भरा है बसपा का 'खजाना', ADR की रिपोर्ट से समझें बाकी दलों का हाल

ADR Report: उत्तर प्रदेश (UP Chunav 2022) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) के लिए जारी घमासान के बीच चुनावी विश्लेषण करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms) यानी एडीआर (ADR Report)ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के धन का विवरण है. एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के पास सबसे अधिक संपत्ति है. भाजपा ने 4,847.78 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, जो सभी राजनीतिक दलों में सबसे अधिक है. इसके बाद मायावती की बसपा ने 698.33 करोड़ रुपये और कांग्रेस ने 588.16 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2019-20 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की संपत्ति और देनदारियों के अपने विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है.