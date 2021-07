UP News: भाजपा के पार्टी संगठन ने अपनी तरफ से कई प्रमुख नामों की लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को पहले ही सौंप दी है. केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद यूपी में चारों एमएलसी दावेदारों के नामों को सार्वजनिक किया जायेगा.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनावों (UP Panchayat Elections) में भारी बढ़त हासिल करने के बाद विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) से पहले सूबे में भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधानपरिषद में अपने नेताओं को मनोनीत करने की कवायद में जुटी हुई है. पार्टी संगठन के सूत्रों के मुताबिक आनेवाले एक-दो दिन के भीतर नेताओं का चयन किया जाना है. उसके लिये पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व से लेकर यूपी सरकार तक दौड़-भाग जारी है.



बीजेपी नेताओं की इस जोर आजमाइश में कई लोगों के नाम चर्चा में है. जिनमें कांग्रेस से भाजपा में आये पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, भाजपा के प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर और बसपा से भाजपा में शामिल हुये रामचंद्र प्रधान का नाम सबसे आगे है.



इस बारे में भाजपा के पार्टी संगठन ने अपनी तरफ से कई प्रमुख नामों की लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को पहले ही सौंप दी है. केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद यूपी में चारों एमएलसी दावेदारों के नामों को सार्वजनिक किया जायेगा. यूपी में होनेवाले चुनावों के मद्देनजर इस बार भी एमएलसी के मनोनयन में जातीय समीकरणों का विशेष महत्व रहेगा. ब्राह्मणों को साधने के लिये बीजेपी ना सिर्फ जितिन प्रसाद के नाम पर गम्भीर है, बल्कि बीजेपी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त बाजपेई का नाम भी पैनल में शामिल किया गया है.



ठाकुर समाज को संतुष्ट करने के लिये भी जेपीएस राठौर और यूपी का महिला कल्याण राज्यमंत्री के पति दयाशंकर सिंह का नाम भी शामिल है. दयाशंकर सिंह पार्टी संगठन में उपाध्यक्ष भी हैं. हालांकि जेपीएस राठौर का पलडा इसमें भारी दिखता है क्योंकि जिला पंचायत के चुनावों से लेकर संगठन के क्रियाकलापों में राठौर काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और इसके परिणाम भी अच्छे देखने को मिले हैं. ऐसे में पार्टी राठौर को इसका इनाम दे सकती है.



कहा ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हाशिये पर जा रहे और पिछड़े समाज के लोगों को आगे लाने की लगातार बात करते है उस लिहाज़ से मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आनेवाले दिनों में इस समाज की भागीदारी सक्रिय राजनीति में बढ़ाई जाये. इसी कड़ी में अगर मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने गम्भीरता से विचार किया तो पूर्वांचल से किसी अनुसूचित जाति के नेता को भी एमएलसी बनाया जा सकता है.



संजय निषाद और जितिन प्रसाद का नाम इसलिये भी मजबूत माना रहा है क्योंकि पार्टी को आने वाले चुनावों से पहले निषाद और ब्राह्मणों को अपने साथ लाने के लिये ज्यादा से ज्यादा दमदार नेताओं का ज़रूरत है. उसकी वजह ये भी है कि विकास दुबे जैसी घटनाओं के बाद चर्चा ये हुई कि ब्राम्हण समाज योगी सरकार से नाराज़ है. हालांकि सरकार और पार्टी ने कई मौके पर साफ किया कि पार्टी को किसी जाति विशेष से बैर नहीं है और क़ानून के लिहाज से ही किसी के ख़िलाफ कार्रवाई की जाती है.



फिर भी विरोधी ऐसा संदेश देने में कामयाब रहे है कि बीजेपी का कोर वोटर ब्राह्मण पार्टी से नाराज है. जिससे आशंका है कि पार्टी को कुछ नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है.



हाल के दिनों में राजधानी लथनऊ मे पार्टी की कई बैठकों में भी ये मुद्दा सामने आया और तय ये किया गया कि किसी भी तरह से ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार किसी भी के ख़िलाफ़ जानबूझकर ग़लत तरीक़े से कदम उठा रही है. किसी ब्राह्मण को मनोनीत करते पार्टी अपनी इस विचारधारा को पुख़्ता कर सकती है. वैसे भी ब्राह्मण और स्वर्ण बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है, उस लिहाज़ से भी जितिन प्रसाद को जगह दी जा सकती है.



संजय निषाद ने पार्टी में आते वक्त तमाम दावे भी किये और ज़िला पंचायत के चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाकर पार्टी की कई ज़िलों में मदद भी की लिहाज़ा माना जा रहा है कि पार्टी निषाद को जगह देगी.



बहरहाल ये जातीय समीकरण और कयास पार्टी के भीतर कई दिनों से ज़ोरों पर है. इसी के बीच पार्टी संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व को की संभावित नामों की लिस्ट सौंपी गयी है. तमाम मुद्दों और हालात पर मंथन करने के बाद बहुत जल्द दिल्ली में बैठे संगठन के नेता तय करेंगे कि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले चार एसमएसली की सीटों पर ताजपोशी वोटरों को साथ लाने के लिये किस तरह से और कितनी कारगर हो सकती है?