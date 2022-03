योगी कैबिनेट में इस बार कौन-कौन? 19-20 मार्च को दिल्ली में हो सकती है BJP की मीटिंग, यह होगा एजेंडा

UP News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election Result) में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा (BJP) के भीतर अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है. यूपी में सरकार गठन (UP Govt) को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है. सूत्रों की मानें तो योगी सरकार के मंत्रिमंडल (Yogi Cabinet) पर फाइनल मुहर लगाने के लिए दिल्ली में होली के बाद 19-20 मार्च को अहम बैठक हो सकती है. फिलहाल, रविवार को दिल्ली दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखनऊ लौट आए.