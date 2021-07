Brahmin Sammelan in UP: बसपा सुप्रीमो मायावती (BSP Supremo Mayawati) ने एक बार फिर यूपी विधानसभा चुनाव (UP Elections) में जीत हासिल करने के लिए ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ लाने का ऐलान किया है. इसके लिए बसपा ने कल यानी 23 जुलाई से लगातार छह ब्राह्मण सम्मेलन के आयोजन का कार्यक्रम है, लेकिन 2013 में दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के एक आदेश के कारण इस पर तलवार लट गई है.