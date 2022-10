CM योगी ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया दीपावली का तोहफा, DA बढ़ा, जानें कितना मिलेगा

Bonus and DA Gift For UP Employees: सरकारी प्रवक्ता की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बार दिवाली से पहले प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपये बोनस मिलेगा. इसके अलावा 4 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत तीन महीने के एरियर के साथ मिलेगा. सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बोनस भुगतान से राज्य सरकार पर 1,022 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार पड़ेगा. इसके अलावा मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत का 38 प्रतिशत की दर से भुगतान से प्रदेश सरकार पर 296 करोड़ रुपये का मासिक व्ययभार आएगा.











Follow us on