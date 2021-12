यूपी के अनुदेशकों और रसोईयों को CM योगी आदित्यनाथ ने दिया नए साल का तोहफा, बढ़ायी सैलरी

New Year Bonanaza for UP Cook and Instructors: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में 2000 रुपये प्रति माह वृद्धि का ऐलान किया. साथ ही उनकी अन्य मांगों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार उनकी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए हरसंभव उपाय करेगी. मुख्यमंत्री ने रसोईयों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की विरद्धि के साथ साल में दो साड़ी मिलेगी. एप्रन और हेड कैप की राशि उनके खातों में जमा होगी. इतना ही नहीं रसोईयों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा.