UP में लॉकडाउन नहीं, पर Covid Guideline को लेकर सख्ती, 10वीं तक के सभी स्कूल 14 तक बंद करने का निर्देश

New Corona Guidelines In UP: कक्षा 10 वीं तक के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति तक अवकाश घोषित. इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा. आस्था के अप्रतिम प्रतीक 'प्रयागराज माघ मेला' में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 48 घंटे पूर्व की कोविड आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू. कल्पवासियों सहित सभी श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए.