Lucknow: सहारा और पर्ल के खिलाफ उतरी कांग्रेस, लोगों का पैसा वापस दिलाने के लिए खोला मोर्चा

Congress protest against Sahara India and Pearls: यूपी कांग्रेस ने UP में सहारा और पर्ल जैसी कंपनियों द्वारा लाखों लोगों का पैसा हड़पने के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मोर्चा खोल दिया. इसके खिलाफ प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रर्दशन किया. साथ ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा करने वाली योगी सरकार के साथ ही साथ सपा पर भी गरीबों का पैसा हड़पने वाली इन कंपनियों को संरक्षण का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा.