UP Election 2022: कांग्रेस 'अगस्त क्रांति' के दिन करेगी भाजपा गद्दी छोड़ाे अभियान का आगाज

UP Assembly Election 2022: कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त को 'अगस्त क्रांति दिवस' के मौके पर भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान का आगाज करेगी. इस दौरान कांग्रेस 9 और 10 अगस्त को UP की सभी 403 विधानससभा क्षेत्रों में महंगाई समेत तमाम मुद्दों को उठाएगी.

लखनऊ. कांग्रेस इन दिनों आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिये अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है. जिसके चलते बीते दिनो किसानो, नौजवानों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के साथ मंहगाई जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोलने के बाद कांग्रेस ने अब UP में एक और बडा प्रर्दशन करने का ऐलान कर दिया है. जिसके तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर अब UP में कांग्रेस भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन का आगाज कर मोदी-योगी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करेगी.

न्यूज18 से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि ‘कांग्रेस महासचिव और UP प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस 9 अगस्त को ‘अगस्त क्रांति दिवस’ के मौके पर UP में भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान का आगाज करेगी. इस दौरान कांग्रेस 9 और 10 अगस्त को UP की सभी 403 विधानसभाओं में किसानों की समस्याओं, मंहगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ सडको पर मार्च करने के साथ ही योगी-मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रर्दशन करेगी.’

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस दौरान योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ‘इस सरकार में किसान और नौजवान बेहद हताश और परेशान है. किसानो को कोई सुविधा तो मिली नही लेकिन नये कृषि कानूनो के जरिये उनके हक और जमीन पर डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है. यही हाल युवाओं का है. अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली इस सरकार न तो युवाओं को पर्याप्त रोजगार दे सकी. और न ही उन्हे आरक्षण का ही लाभ मिल सका. ऐसे में कांग्रेस अब इन सभी मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर योगी-मोदी सरकार को बेनकाब करने का काम करेगी.’