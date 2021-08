UP में युद्धस्तर पर जुटी कांग्रेस, जानिए, BJP से मुकाबले के लिए नेताओं को कहां दिलाई गई विशेष ट्रेनिंग

UP Assembly Election 2022: कांग्रेस अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश के हर एक गांव-हर बूथ पर अपना मजबूत संगठन खड़ा करने की कवायद में जुटी हुई है. बल्कि इस दौरान भाजपा से मुकाबले के लिए यूपी कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ में विशेष ट्रेनिंग दिलाई गई है.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार बेहद मजबूती के साथ सूबे की सत्ताधारी बीजेपी सरकार को टक्कर देने की तैयारी कर रही है. जिसके तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर एक ओर जहां UP में किसान, नौजवान और मंहगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में है. तो दूसरी ओर कांग्रेस अब न सिर्फ प्रदेश के हर एक गांव-हर बूथ पर अपना मजबूत संगठन खडा करने की कवायद में जुटी हुई है. बल्कि इस दौरान कांग्रेस ने UP के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सत्ताधारी बीजेपी के साथ ही साथ सपा-बसपा से भी मुकाबले के लिए छत्तीसगढ में एक विशेष ट्रेनिंग दिलाई गई है.

UP कांग्रेस के प्रदेश सचिव संगठन अनिल यादव के मुताबिक ‘आगामीं विधानसभा में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिये UP कांग्रेस ने अपने 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं का चयन कर उन्हे विशेष ट्रेनिंग के लिये बीते 1 अगस्त को छत्तीसगढ भेजा गया था. जहां रायपुर में चले 5 दिवसीय कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में UP के इन कांग्रेसियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेंड किया गया है. इस दौरान इन्हें कांग्रेस की विचारधारा, रीति-रिवाज और नीति-रणनीतियों की जानकारी देकर मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की ताकत से रूबरू कराते हुए न सिर्फ उसके उपयोग के तौर-तरीके सिखाये गये हैं’.

उन्होंने आगे बताया कि ‘इस दौरान BJP-RSS और मोदी-योगी सरकार के साथ सपा-बसपा की भी नाकामियों से जुडे़ तथ्यों के जानकारी दी गई. साथ ही विपक्षी दलों के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक मोर्चा खोलने की भी ट्रेनिंग दी गई है. जिसके बाद अब कांग्रेस के ये 100 मास्टर ट्रेनर वापस आकर जल्द ही UP के 70 हजार कांग्रेसियो को ट्रेंनिग देने का काम करेंगे.’

छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टीम रायपुर में आयोजित कांग्रेस के इस विशेष प्रशिक्षण शिविर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी संबोधित किया है. इस दौरान प्रियंका गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए एक ओर जहां यूपी के हर गांव-हर बूथ पर कांग्रेस का एक मजबूत और प्रभावी संगठन खड़ा किये जाने की बात कही. तो वहीं दूसरी ओर नये कृषि कानूनों के विरोध के साथ किसानों की समस्याओं, नौजवानों को रोजगार, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और मंहगाई जैसे मुद्दों पर न सिर्फ सरकार को जनता के बीच बेनकाब करने का निर्देश दिया है. बल्कि जनता से जुडे मुद्दो को लेकर सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के साथ लोगों के हर सुख-दुख में एक साथ खड़े रहने की भी बात कही है.