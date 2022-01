UP चुनाव से पहले लखनऊ में भयंकर कोरोना विस्फोट, मेदांता अस्पताल के 40 स्टाफ पॉजिटिव, मचा हड़कंप

Coronavirus cases in UP: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Chunav) से पहले राजधानी लखनऊ (Lucknow News) में कोरोना (Corona) का भयंकर विस्फोट हुआ है. लखनऊ के मेदांता अस्पताल (Medanta hospital) में कोरोना का ऐसा कहर दिखा है कि एक साथ करीब 40 मेडिकल स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं. मेदांता अस्पताल के 40 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और राहत की बात यह है कि ये सभी असिम्प्टोमेटिक हैं. ये सभी रैंडम टेस्टिंग में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. अस्पताल की तरफ से सभी संक्रमितों को 5 दिनों की छुट्टी देकर क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया गया है.