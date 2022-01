फिर डराने लगी कोविड की रफ्तार: उत्तर प्रदेश में फूटा कोरोना बम, एक दिन में नए केस 2 हजार पार

UP Coronavirus update: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कोरोना (Coronavirus News) की रफ्तार भी तेज होने लगी है. उत्तर प्रदेश में अब कोरोना (Corona in UP) फिर से सिर उठा रहा है और अब इसके आंकड़े डराने लगे हैं. उत्तर प्रदेश में बुधवार को भयंकर कोरोना विस्फोट हुआ और एक दिन में दो हजार से अधिक नए केस मिले.