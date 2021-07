यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (UP Former CM Kalyan Singh) की हालत काफी नाजुक है. लखनऊ के संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान के मुताबिक, उनकी स्वास्थ्य स्थिति नाजुक है और उन्‍हें मंगलवार की शाम से जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है.

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (UP Former CM Kalyan Singh) की हालत काफी नाजुक है. लखनऊ के संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान के मुताबिक, उनकी स्वास्थ्य स्थिति नाजुक है और उन्‍हें मंगलवार की शाम से जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है.यूपी की राजधानी लखनऊ के संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह (UP Former CM Kalyan Singh) की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है. एसजीपीजीआई द्वारा आज यानी बुधवार सुबह जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक, 89 वर्षीय कल्याण सिंह की स्वास्थ्य स्थिति नाजुक है. जबकि उन्हें मंगलवार की शाम से जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है.एसजीपीजीआई के बयान के मुताबिक, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ चिकित्सक पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए और उनके स्वास्थ्य से जुड़े तमाम पहलुओं पर निरंतर ध्यान रख रहे हैं. एसजीपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर. के. धीमान कल्याण सिंह के इलाज की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं.गौरतलब है कि यूपी के सीएम रहने के अलावा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके कल्याण सिंह को 4 जुलाई को संक्रमण और बेहोशी के कारण एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था. इससे पहले उनका इलाज राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में किया जा रहा था.बता दें कि कल्याण सिंह की तबीयत को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपी के सीएम योगी से जानकारी ले रहे हैं. इसके अलावा सीएम योगी भी लगातार अस्‍पताल जाते रहते हैं. वहीं, यूपी की राज्‍यपाल आनंदीबने पटले के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्‍मृति इरानी, शाहनवाज हुसैन, यूपी के डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता अस्‍पताल का दौरा कर चुके हैं.ये भी पढ़ें- Weather Alert: Delhi-NCR और यूपी में अगले दो दिन तक जारी रहेगी बारिश, उत्तराखंड में ऐसा रहेगा मौसम यूपी के पूर्व सीएम कल्‍याण सिंह को 21 जून को अनियंत्रित रक्त शर्करा और रक्तचाप आदि की शिकायत के बाद लखनऊ के ‘डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान’ में भर्ती कराया गया था. संस्थान के अनुसार, 3 जुलाई की रात रक्तचाप अत्यधिक बढ़ने के कारण कल्‍याण सिंह को दिल का हल्का दौरा पड़ा, जिसके कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था. इसके बाद चार जुलाई को उन्हें एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया.