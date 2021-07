Kalyan Singh News: यूपी पूर्व सीएम कल्‍याण सिंह इन दिनों राजधानी लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (Sanjay Gandhi Institute of Medical Sciences) के ‘क्रिटिकल केयर मेडिसिन’ के आईसीयू में भर्ती हैं. अस्‍पताल के हेल्‍थ बुलेटिन के मुताबिक, अब उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है और वह बातचीत भी कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह (Former UP CM Kalyan Singh) के स्‍वास्‍थ्‍य में निरंतर सुधार हो रहा है और उनकी सेहत पहले से काफी बेहतर है. बता दें कि 89 वर्षीय बीजेपी (BJP) के दिग्‍गज नेता कल्याण सिंह का राजधानी लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (Sanjay Gandhi Institute of Medical Sciences) के ‘क्रिटिकल केयर मेडिसिन’ के आईसीयू में भर्ती हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है.संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा दोपहर एक बजे जारी किए गए बुलेटिन में कहा, 'आज कल्‍याण सिंह की हालत पहले से काफी बेहतर है और उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है. वह अब बातचीत भी कर रहे हैं. हृदयरोग, तंत्रिका रोग, मधुमेह रोग और गुर्दा रोग विशेषज्ञ सहित कई वरिष्ठ चिकित्सकों का एक दल उनका इलाज कर रहा है. विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मापदंडों और उनकी दैनिक जांच पर नजर रख रहे हैं. एसजीपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आरके धीमान स्वयं उनके इलाज की निगरानी कर रहे हैं.’

यूपी के पूर्व सीएम कल्‍याण सिंह को 21 जून को अनियंत्रित रक्त शर्करा और रक्तचाप आदि की शिकायत के बाद लखनऊ के 'डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान' में भर्ती कराया गया था. संस्थान के अनुसार, 3 जुलाई की रात रक्तचाप अत्यधिक बढ़ने के कारण कल्‍याण सिंह को दिल का हल्का दौरा पड़ा, जिसके कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था. इसके बाद चार जुलाई को उन्हें एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया. बता दें कल्याण सिंह की तबीयत को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जानकारी ले रहे हैं. वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा सीएम योगी, शाहनवाज हुसैन, यूपी के डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता अस्‍पताल का दौरा कर चुके हैं. इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कल्याण सिंह की सेहत की जानकारी लेते रहते हैं.