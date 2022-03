Holi holiday: होली पर यूपी सरकार ने किया सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, कितने दिनों की रहेगी सरकारी छुट्टी

holi 2022 holiday: उत्तर प्रदेश सरकार (holi holiday in UP) ने रंगों के त्योहार होली पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है. होली की तारीख को लेकर कई जगहों पर अस्मंजस की स्थिति है. इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने होली में दो दिनों (holi holiday on March 18) की सराकारी छुट्टी घोषित की है. 18 और 19 मार्च को यूपी में होली की छुट्टी रहेगी. सामान्य प्रशासन अनुभाग के प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी यह जानकारी दी कि 18 और 19 मार्च को सरकारी दफ्तरों में होली का अवकाश रहेगा.