UP Election Results 2022: 10 मार्च को कहां और कैसे देखें यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम

UP election result When and Where watch: इस बार यूपी विधानसभा का चुनाव सात चरणों में संपन्न हुआ है. वोटों की गिनती 10 मार्च को सुबह आठ बजे से शुरू होगी. दोपहर 12 बजे के बाद तक चुनाव परिणाम भी आने की उम्मीद है. एक बजे तक तस्वीर भी साफ हो जाएगी की किसकी सरकार बनने जा रही है.