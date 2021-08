अब YouTube पर भी होगा UP विधानसभा सत्र की कार्यवाही का लाइव प्रसारण

Lucknow News: यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने आज उत्तर प्रदेश विधान सभा सत्र की कार्यवाही के यूट्यूब चैनल पर सजीव प्रसारण का शुभारम्भ किया.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधान सभा (UP Assembly) की कार्यवाही का सजीव प्रसारण (Live Broadcast) अब यूट्यूब (You Tube) चैनल पर भी देखा जा सकेगा. विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित (UP Assembly Speaker Hriday Narayan Dixit) ने आज बुधवार को उत्तर प्रदेश विधान सभा सत्र की कार्यवाही यूट्यूब (You Tube) चैनल पर सजीव प्रसारण का शुभारम्भ/उद्घाटन किया.

हृदय नारायण दीक्षित ने इस अवसर पर कहा कि जनतंत्र की सफलता का मूल आधार पारदर्शिता है. जनप्रतिनिधि सदन में जनहित में बोलते हैं. उनका वक्तव्य मतदाता ध्यान से सुनते हैं. यह अपने प्रतिनिधियों का कामकाज ध्यान से देखते हैं और अपने प्रतिनिधि के बारे में राय बनाते हैं. 17वीं विधानसभा के प्रारम्भ से ही दूरदर्शन पर सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई है. इसका लाभ यह होता है कि सदन में आने वाले सदस्यों को चुनने वाले मतदाता विधानसभा में क्या हो रहा है? उनके प्रतिनिधि कैसे बोल रहे हैं? गैर हाजिर तो नहीं है? आदि-आदि विषयों पर जानकारी जुटाता है.

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकी ने बहुत आगे छलांग लगायी है. इस दृष्टि से विधान सभा की कार्यवाही दिखाने के लिए कई आधुनिकी तकनीकी विकसित हुई. उन्हीं में एक उपाय यू ट्यूब का भी है. अब विधानसभा की कार्यवाही का सजीव प्रसारण यू ट्यूब पर भी किया जायेगा. प्रदेश की जनता यू ट्यूब के माध्यम से भी सदन की कार्यवाही देख सकेगी. यूट्यूब पर जो कार्यवाही देखी जायेगी, उसे 4 साल या 10 साल बाद भी यूट्यूब पर देखा जा सकेगा. मोबाइल द्वारा विधानसभा की कार्यवाही का सजीव प्रसारण देख सकेंगे.

इस अवसर पर संसदीय कार्यमंत्री, सुरेश कुमार खन्ना एवं नेता विपक्ष, राम गोविन्द चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किये. कार्यक्रम में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री रमापति शास्त्री, मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी, मंत्री गुलाब देवी, सदस्य फतेह बहादुर, सदस्य योगेन्द्र उपाध्याय, कांगेस विधान मण्डल दल के नेता आराधना मिश्रा, बसपा विधान मण्डल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, अपना दल से लीना तिवारी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से ओम प्रकाश राजभर आदि उपस्थित रहे.