Lucknow Adhiveshan: मुख्य सचिव ने बुलडोजर पर रखी अपनी राय, कहा- बना राज्य की पहचान, गाड़ी पलटने के सवाल पर दिया ये जवाब

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की सत्ता में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सरकार (CM Yogi Adityanath) ने 24 मार्च को अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर आज न्यूज18 इंडिया अपने लखनऊ अधिवेशन (News18 Lucknow Adhiveshan) का आयोजन कर रहा है. इस दौरान UP के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर (Durga Shankar Mishra) ने राज्य में बुलडोजर से लेकर गाड़ी पलटने से संबंधित कई मामलों पर अपनी बेबाकी से राय रखी. उन्होंने बुलडोजर के सवाल पर कहा कि बुलडोजर (Bulldozer in UP) यूपी की पहचान हो गया है. एक मैसेज चला गया है कि अगर आप गलत काम करोगे तो कोई आपको बचा नहीं सकता और राज्यों में भी अब इसका प्रयोग हो रहा है. साथ ही उन्होंने योगीराज में हो रहीं नकलविहीन परीक्षा पर भी अपना मत रखा. मुख्य सचिव ने कहा कि अभी हाई स्कूल और इंटरमीडियट एक्जाम हुआ, नकलविहीन परीक्षा रही – अगर कहीं कुछ होगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं.

पर्यटन (Tourism in UP) को बढ़ाने के लिए पर राज्य द्वारा दिए जा रहे प्रयासों पर भी बात निकल कर सामने आई. दुर्गा शंकर ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावना है, जैसे बुंदेलखंड (Bundelkhand) में कितना कुछ है. अब जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है तो आने वाले समय में सभी देखेंगे कि काफी कुछ निवेश पर्यटन से संबंधित है. वहीं अल्पसंख्यकों को मिल रहे लाभ पर भी उन्होंने सरकार के कार्यों को गिनाया. उन्होंने कहा कि यूपी में किसी भी स्कीम में कहीं भी भेदभाव नहीं हो रहा है, बल्कि अल्पसंख्यकों को जितना लाभ आज स्कीम में मिल रहा है, उतना पहले कभी नहीं मिलता था.

निवेश पर सरकार द्वारा दिए जा रहे ध्यान पर भी मुख्य सचिव ने कनेक्टिविटी को लेकर खासा जोर दिया. उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है जिससे प्रदेश में निवेश का माहौल बनेगा. बता दें कि गाड़ी पलटने के सवाल पर भी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने खुलकर अपनी बातें रखीं. उन्होंने कहा कि सरकार साख से चलती है, इकबाल से चलती है. मुख्यमंत्री जी का बहुत प्रताप है, आज अपराधी को सिहरन होती है. उन्होंने कहा कि कानून के अंतिम रास्ते तक हर अपराधी को जरूर और जल्द पहुंचाया जाएगा.