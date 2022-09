Crackdown on PFI: लखनऊ समेत यूपी के इन शहरों में छापेमारी, कई संदिग्ध हिरासत में

Action against PFI In UP: सूत्रों के मुताबिक राजधानी लखनऊ में एनआईए और ईडी की टीम ने दो ठिकानों पर छापेमारी करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिए है. इसी तरह मेरठ में भी दो ठिकानों पर यूपी ATS ने छापेमारी करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है. जानकारी के मुताबिक मेरठ के सरूरपुर और लिसाड़ी गेट में छापेमारी हुई है. इसके अलावा गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र के कलछीना गांव में भी छापेमारी हुई है. टीम ने पांच लोगों को उठाया है. इसके अलावा सीतापुर से दो और हरदोई से भी कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं. बुलंदशहर में भी कई ठिकानों पर छापेमारी कर दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.











