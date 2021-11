UP में आज से पेट्रोल-डीजल 12 रुपए सस्ता: केंद्र के उत्पाद शुल्क घटाने के बाद योगी सरकार ने घटाया वैट

Petrol Diesel 12 rupees cheaper in UP: पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने से लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी. (प्रतीकात्मक फोटो)

लखनऊ. केंद्र सरकार (Central Government) ने देशवासियों को दिवाली पर महंगाई से राहत देने वाला तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल (Petrol and Diesel Price) पर उत्पाद शुल्क घटा दिया जिससे पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हो गया. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बुधवार को वैट की दरें घटा कर पेट्रोल और डीजल की कीमतों और कम कर दिया. योगी सरकार (Yogi Government) ने पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए वैट घटा दिया है. एक्साइज ड्यूटी और वैट घटने से पेट्रोल और डीजल प्रदेश में 12 रुपए प्रति लीटर सस्ते (Petrol Diesel 12 rupees cheaper in UP) हो गए हैं. एक्साइड ड्यटी और वैट कम होने के कारण गुरुवार से यूपी में पेट्रोल लगभग 94.94 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल लगभग 86.89 रुपए प्रति लीटर मिलेगा.

इससे प्रदेश में 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले जनता को महंगाई से राहत मिलेगी. इस फैसले से प्रदेश में रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों के दामों में भी कमी होने की संभावना बढ़ गई है. इससे पहले यूपी में डीजल पर 17.48 प्रतिशत या 10.41 रुपए प्रति लीटर की दर से वैट वसूला जा रहा था, जबकि पेट्रोल पर 26.80 प्रतिशत या 17.74 रुपये प्रति लीटर की दर से वैट लिया जा रहा था. डीजल व पेट्रोल पर वैट के जरिये हर महीने करीब 2000 करोड़ रुपये का राजस्व प्रदेश सरकार को प्राप्त होता है. केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क घटाने के साथ ही राज्य सरकारों से भी पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों को कम करने को कहा था.

मोदी सरकार ने आगामी रबी सीजन को देखते हुए किसानों के लिए राज्यों से वैट में कटौती करने की अपील की थी. हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी यूपी में वैट करने के संकेत दिए थे. इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई थी.

यूपी में बुधवार को पेट्रोल करीब 107 रुपये प्रति लीटर और डीजल 98.91 रुपये प्रति लीटर की दर से ‌मिल रहा था. ऐसे में यदि गुरुवार को कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं करती हैं तो केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद पेट्रोल 102 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कटौती किए जाने के बाद 88.91 रुपये प्रति लीटर मिलेगा.

(इनपुट- अनामिका सिंह)