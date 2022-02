लोहिया, जॉर्ज और नीतीश का जिक्र कर पीएम मोदी ने समझाया, नकली और असली समाजवाद का अंतर

PM Modi on UP Chunav: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) के पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi News) ने परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन हैं. समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में (PM Narendra Modi Interview) पीएम मोदी ने कहा कि मैं जिस नकली समाजवाद की चर्चा करता हूं वह असल में पूरी तरह से परिवारवाद है.