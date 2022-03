UP Exit Poll Results पर जयंत चौधरी ने दिया बयान, कहा- जब तक EVM नहीं खुलती...

UP Chunav: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav Result) के नतीजे भले ही 10 मार्च को आएंगे, मगर उससे पहले आए एग्जिट पोल (UP Exit Poll) में यूपी में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है. इस बीच राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) के अध्यक्ष जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) ने मंगलवार को कहा कि एक्जिट पोल एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिससे वह सहमत नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि यह (एक्जिट पोल) मानसिक दबाव बनाने का जरिया है. आरएलडी प्रमुख ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक्जिट पोल करने वाले कहां से ये आंकड़े लाते हैं. आरएलडी का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी (सपा) से गठबंधन है.