UP Chunav: दूसरे चरण का मतदान आज, 55 सीटों पर 78 मुस्लिम कैंडिडेट ठोक रहे ताल, जानें सियासी समीकरण

UP Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज यानी सोमवार (Second Phase Voting On Feb 14) को नौ जिलों की 55 सीटों के लिए सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा. इस चरण में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने 18, बसपा ने 23, कांग्रेस ने 21 और औवेसी की पार्टी ने 15 मुस्लिमों को उतारा है. जबकि भाजपा की सहयोगी अपना दल (एस) ने भी रामपुर की स्वार टांडा से रामपुर के नवाब कासिम अली खान के बेटे हैदर अली खान पर दांव खेला है.