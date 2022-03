यह लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई, EC के अफसर EVM से कर रहे छेड़छाड़; काउंटिंग से पहले अखिलेश का आरोप

UP Chunav Results News: उत्तर प्रदेश (UP chunav Result) में 10 मार्च को आने वाले नतीजों का सभी को इंतजार है. इस बीच यूपी चुनाव को लेकर आए अधिकतर एग्जिट पोल (Exit Poll) में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है. एग्जिट पोल (UP Exit Poll) के जारी नतीजों पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये एग्जिट पोल यह धारणा बनाना चाहते हैं कि भाजपा जीत रही है. उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया.