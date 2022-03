UP Weather- यूपी में अभी से बरसने लगी आग, जानें होली तक कैसा रहेगा मौसम

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (UP Weather News) के कई जिलों में मार्च महीने में ही सूरज की तपन ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है. यहां गर्म हवाओं (Heat Wave in UP) के कारण लोगों का हाल बेहाल है. झांसी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा. कुछ ऐसा ही हाल आगरा का भी रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, यूपी में होली तक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाएगा, जबिक न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है. वहीं हफ्ते के अंत तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रिकॉर्ड किया जा सकता है.

आईएमडी ने बताया कि इन दिनों उत्तर-पश्चिम की ओर से गर्म हवाएं चल रही हैं, जो पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होती है. इन गर्म हवाओं के चलते ही यूपी का तापमान लगातार बढ़ रहा है. IMD के मुताबिक, इस हफ्ते मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा और बारिश का अनुमान भी नहीं है. दूसरी ओर मौसम शुष्क रहने और तेज धूप निकलने से गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा.