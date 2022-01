यूपी में सपा को बड़ा फायदा, BJP को बहुमत तो मिलेगा, मगर...; ओपिनियन पोल से समझें यूपी में किसका पलड़ा भारी

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में फिर एक बार योगी सरकार या सपा करेगी पलटवार, बसपा करेगी साइलेंट अटैक या कांग्रेस कर देगी कमाल, इन सभी सवालों का जवाब 10 मार्च को ही मिलेंगे, मगर यूपी की सियासत किस ओर करवट लेगी, इसकी सांकेतिक तस्वीर अभी से ही दिखने लगी है. Times Now Opinion Poll UP Assembly Election 2022 Survey: उत्तर प्रदेश में जारी चुनावी सरगर्मियों के बीच एक ओपिनियन पोल (Opinion Poll UP Assembly Election 2022 Survey) सामने आया है, जिसमें एक बार फिर से यूपी में कमल खिलने की संभावना जताई गई है. Times Now के ओपिनियन पोल (Times Now opinion poll) में दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएगी. जबकि सपा को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है.